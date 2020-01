Nuovo impianto produttivo a Vetto per Italcer Group

Un importante investimento per il nuovo impianto produttivo di Italcer Group di Vetto, in provincia di Reggio Emilia.

È stato realizzato in tempi record il nuovo impianto, che assicura la massima flessibilità produttiva in termini di gamma e di formati che consentirà di ottenere tra gli altri anche il maxi listone fino a 160 cm. In aggiunta a questo è stata automatizzata anche la movimentazione del prodotto finito.

Nel corso del biennio è inoltre stato perfezionato l’acquisto dell’immobile e completato il rifacimento delle coperture con relativa rimozione e smaltimento dell’amianto, per un ulteriore importante investimento, sempre nell’ottica della particolare attenzione alla sostenibilità ambientale che contraddistingue il Gruppo Italcer.

La cerimonia di inaugurazione è avvenuta il giorno 20 gennaio presso lo stesso stabilimento alla presenza del Sindaco di Vetto Fabio Ruffini, del Presidente della Provincia Giorgio Zanni e, ovviamente, del CEO del Gruppo Graziano Verdi e del management di Italcer e Ceramica Rondine. Le due linee dello stabilimento a pieno regime avranno una capacità produttiva di circa 3,5 milioni di metri quadrati all’anno.

Tecnologia e innovazione quindi per garantire prodotti ceramici di altissima qualità.