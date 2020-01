Lunedì l’accantieramento dei lavori di una porzione di giardino del Palazzo Ducale di Sassuolo

Inizierà lunedì prossimo, 27 gennaio, l’accantieramento dei “Lavori di riqualificazione di una porzione di giardino de Palazzo Ducale di Sassuolo”. Si tratta di un intervento dell’importo pari ad €478.000, iva inclusa, aggiudicato con un ribasso del 16,21% e della durata prevista di 150 giorni, che porterà alla completa riqualificazione del giardino ducale posto di fronte alla facciata sud del Palazzo, con nuovi camminatoi, nuove alberature e siepi; con la contestuale posa dei nuovi “sotto – servizi”.

Lunedì 27 gennaio l’impresa inizierà l’allestimento dell’area esterna al cantiere (dedicata alla manovra di mezzi e carico/scarico materiale) delimitando una quota parte di parcheggio e area verde pubblica sul fronte est di via Legnago, per poi proseguire nei giorni successivi, con l’allestimento effettivo delle aree interne al giardino.

Già a partire da sabato 25 gennaio saranno apposti nel parcheggio di via Legnago (lato Sud) i cavalletti di divieto di sosta per permettere all’impresa di allestire l’area di cantiere esterna. Il divieto di sosta permarrà per tutta la durata dei lavori.