Morto in ospedale a Bazzano anziano ospite di una casa-famiglia: era arrivato al Pronto Soccorso con ecchimosi ed una frattura

Presso il reparto di Medicina dell’Ospedale di Bazzano, mercoledì 22 gennaio, è deceduto per cause naturali un paziente di 82 anni affetto da un quadro di decadimento cognitivo che presentava anche segni di ecchimosi ed una frattura alla clavicola, quadro ascrivibile a traumatismo.

Al fine di accertare le possibili cause delle lesioni traumatiche, già rilevate al momento dell’arrivo in Pronto Soccorso del paziente ospitato in una Casa Famiglia del territorio, l’Azienda ha provveduto in data odierna a segnalare il caso all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria.