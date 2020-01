Orari apertura ufficio elettorale e chiusura servizi demografici

In occasione delle elezioni di 26 domenica 2020, l’ufficio elettorale del Comune di Fiorano Modenese, in piazza Ciro Menotti, 1, sarà aperto, per chi deve rinnovare la tessera elettorale o l’ha smarrita, venerdì 24 gennaio e sabato 25 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 18. Nella giornata di domenica 26 gennaio resterà aperto per tutta la durata della consultazione elettorale: dalle ore 7 alle ore 23. Domenica 26, per le sole denunce di morte sarà garantita la reperibilità dell’ufficio di Stato Civile dalle 15.30 alle 17.30.

Lunedì 27 gennaio per espletare tutte le pratiche connesse con le elezioni, i Servizi Demografici resteranno chiusi. Per le sole denunce di morte è garantita la reperibilità dalle 11.00 alle 13.00 al numero di cellulare 3343477589.