Torna per il secondo anno “Run For Mem” l’evento UISP Bologna per ricordare la Shoah

Torna per il secondo anno “Run For Mem” l’evento UISP Bologna per...

Il 26 gennaio torna la Run for Mem, l’evento UISP Bologna che trasforma lo sport in un mezzo per ricordare la Shoah. La corsa, arrivata alla sua seconda edizione e realizzata con il contributo del Comune di Bologna, si pone tra le iniziative organizzate dalla città per ricordare i tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale.

L’iscrizione alla Run for Mem è gratuita e può essere effettuata direttamente dal sito uispbologna.it nella pagina dedicata all’evento. Il percorso ha una lunghezza di 10km con partenza alle 09:30 da Piazza del Memoriale della Shoah. L’arrivo è previsto per le 11:20 in Piazza Nettuno con ritrovo davanti alla Lapide dei Martiri, Deportati ed Internati. La consegna delle maglie avverrà la mattina stessa della partenza, mentre i gruppi potranno ritirarle nei giorni precedenti presso la sede UISP Bologna di via dell’Industria, 20.

Il Presidente UISP Bologna Gino Santi ha sottolineato l’importanza di queste iniziative che permettono di ricordare il passato e raccontare ciò che è accaduto ai giovani, nella speranza di trovare una nuova strada verso il futuro. “Dobbiamo far capire ai giovani il valore della memoria – ha aggiunto il Presidente della Comunità Ebraica di Bologna, Daniele De Paz – perché saranno loro i testimoni del tempo nel futuro. L’obiettivo è quello di riuscire a consegnare loro una società migliore rispetto a quella del ‘900, libera dall’odio e dai soprusi. La Run For Mem […] rappresenta il motore per attivare i processi di memoria. Bologna è una città capace di ascoltare e dare buoni frutti”.

Anche l’Ordine degli Avvocati di Bologna ha aderito alla Run for Mem invitando a partecipare tutti i propri iscritti. In rappresentanza degli avvocati bolognesi saranno presenti i consiglieri dell’Ordine ed i responsabili dei gruppi sportivi dello Jus Bologna Sport.