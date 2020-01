Al via un intervento di potenziamento della rete di distribuzione gas metano in via Sacco e Vanzetti a Guastalla

Al via lunedì 27 gennaio un intervento di potenziamento della rete di distribuzione di gas metano nel Comune di Guastalla. Il cantiere, che interesserà via Sacco e Vanzetti nel tratto compreso tra l’incrocio di Via Viazzolo Lungo e la rotatoria su via Cavallo, comporterà una temporanea modifica della viabilità esistente. In particolare verrà istituito un senso unico alternato su via Sacco e Vanzetti regolato tramite semafori.

I lavori avranno una durata di circa 3 mesi e verranno suddivisi in diverse tranche: il senso unico alternato verrà spostato di pari passo con l’avanzamento del cantiere.

Ireti ringrazia i cittadini della collaborazione.