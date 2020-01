Giorno della Memoria: pranzo, reading e film a Maranello

Maranello celebra il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell’Olocausto. La giornata ricorda le vittime dell’Olocausto e delle leggi razziali e coloro che hanno messo a rischio la propria vita per proteggere i perseguitati ebrei, nonché tutti i deportati militari e politici italiani nella Germania nazista. A Maranello sono in programma diverse iniziative. Domenica 26 gennaio nella Zona Orti in Via Cappella a Gorzano dalle ore 12.30 il “Pranzo della Memoria” a cura di Anpi Maranello: il ricavato servirà per sostenere il progetto per le scuole medie “Camminando verso il 25 aprile”.

Sempre domenica allo Spazio Culturale Madonna del Corso alle 18 lo spettacolo “I am. Auschwitz, Mediterraneo”, reading drammatizzato con accompagnamento musicale dal vivo a cura di Yawp Passioni in movimento (voci narranti: Luca Maria Caffaro, Youssef El Ghada, Tiziana Tagliazucchi, Virginia Turra; musiche: Mirco Rapini, clarinetto, Alessandro Marchiorri, contrabbasso; testi e regia: Tiziana Tagliazucchi). “Il Giorno della Memoria”, affermano i curatori del reading, “non è solo l’occasione per ricordare gli orrori del nazifascismo. Deve anche metterci di fronte alle responsabilità dell’indifferenza di chi sapeva e non ha fatto niente. Altrimenti il rischio è di circoscrivere il male e collocarlo fuori dalle nostre vite. Per questo la memoria non può essere solo ricordo del passato. È pratica attiva, impegno nel presente”. Giovedì 30 gennaio all’Auditorium Enzo Ferrari la proiezione gratuita del film “L’uomo dal cuore di ferro”, ritratto di Reinhard Heydrich, uno dei più potenti gerarchi della Germania nazista. Venerdì 31 in Auditorium la proiezione di un film sulla giornata della memoria per gli studenti della scuola secondaria di primo grado Galilei e per le classi quinte della primaria Stradi.