Lotta allo spaccio di droga: a Bologna un arresto ed una segnalazione

I Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo hanno arrestato un 50enne albanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri mattina quando i militari sono andati a casa dell’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, per notificargli un’ordinanza di carcerazione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in sostituzione del vecchio provvedimento che il 50enne non aveva preso sul serio, considerata la sua tendenza a delinquere nel mondo della droga.

Come da prassi, i militari, prima di procedere all’arresto del soggetto e alla sua traduzione in carcere, lo hanno sottoposto a una perquisizione e durante le operazioni hanno trovato 18 grammi di cocaina, racchiusi all’interno di un paio di involucri occultati sotto il materasso della stanza da letto, un bilancino di precisione nascosto dietro lo scaldabagno e 615 euro.

Ieri mattina, durante un servizio antidroga che i Carabinieri della Stazione Bologna e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Bologna, stavano effettuando davanti a un liceo del centro, è stato segnalato alla Prefettura di Bologna uno studente maggiorenne, con precedenti di polizia, che deteneva 16 grammi di marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.