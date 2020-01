“Sassolini”: una rassegna per i bambini e le loro famiglie. E dopo i laboratori l’incontro con le psicologhe

L’associazione culturale “SassiScritti” presenta la rassegna “Sassolini”, una serie di incontri dedicati ai bambini dai 4 anni e alle famiglie. La rassegna è curata all’interno del progetto ‘Montagna corale’ realizzato con il contributo del Ministero per le politiche sociali e di sviluppo, la Regione Emilia-Romagna, la Fondazione Carisbo, la Fondazione del Monte, l’Unione dei comuni dell’Appennino bolognese.

Quest’anno la rassegna presenta una novità: parallelamente agli incontri e laboratori per bambini, infatti, si terranno colloqui sulla genitorialità con le psicologhe dell’Associazione Sedia Blu 2.0.

Il primo appuntamento è nella biblioteca comunale di Vergato, tutti gli altri si terranno a Castel di Casio, nella Galleria d’Arte “Gomma Bicromata” in via Berzantina 12. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, hanno inizio alle 17 e si concludono con una merenda offerta da Pancaffè Montagna

Il 26 gennaio a Vergato si comincia con “SSSShhh!” Racconto / spettacolo di e con “I Sacchi di Sabbia” ,compagnia toscana che spiega che dietro questo “SSSShhh” c’è “è un imperativo gioioso, un invito a godere l’impalpabile delicatezza delle immagini in movimento”.

Il 2 febbraio “La cosa migliore al mondo + laboratorio di disegno sonoro narrativo”. Una storia musicata di e con Annamaria Andrei e Cristiano Grandi

A seguire Incontro per i genitori con Tiziana Giacalone intitolato “Il sé e l’altro: paure e incoraggiamenti”. Il 16 febbraio la rassegna prosegue con “Danzando nell’arte con Quelli là e laboratorio creativo” di e con Teresa Porcella. In seguito incontro per i genitori con Lorena Pinelli sul tema “Mettersi in gioco: il ruolo dell’adulto nei confronti del bambino”. Il 1° marzo va in scena “La Valigia del Burattinaio e lavorare coi burattini” di e con Patrizio Dall’argine.

Il 15 marzo “Storia naturale” Spettacolo laboratorio di e con Lucia Mazzoncini e Cecilia Lattari. Il 29 marzo “Storie in valigia” narrazione e seminario creativo di e con Alessandra Tommassini, poi incontro per i genitori con Tiziana Giacalone “Emozioni e sentimenti” . Il 5 aprile c’è “Cosa vien dopo?” narrazione illustrata e seminario creativo di e con Teatro Rebis. L’incontro per i genitori è con Loretta Pinelli e si intitola “L’ascolto e lo sguardo”.

Il 19 aprile Incontro a sorpresa da SassiScritti, poi finale al Teatro Testoni di Porretta con “il diario segreto di Pollicino” di e con Teatro Patalò.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione all’indirizzo e-mail info@sassiscritti.org o telefonicamente al numero 348 5900361