All’Asioli di Correggio è di scena Marco Paolini, protagonista di ‘Nel tempo degli dei’

Martedì 28 e mercoledì 29 gennaio (ore 21) al Teatro Asioli di Correggio è di scena Marco Paolini, protagonista di Nel tempo degli dei (Il calzolaio di Ulisse), scritto dallo stesso Paolini con Francesco Niccolini e diretto da Gabriele Vacis. Accanto a Paolini sono in palcoscenico Saba Anglana, Elisabetta Bosio, Vittorio Cerroni, Lorenzo Monguzzi (anche autore delle musiche), Elia Tapognani.

Sul palco una piccola pedana, una fila di pannelli appesi sul fondo e un drappo di tessuto bianco arrotolato. Lo spettacolo inizia con un Ulisse vecchio e stanco che trascina un remo su per il cammino degli Dei, per giungere allo ‘chalet’ Olimpo, casa di tutti gli Dei, dove c’è in programma una gran festa. Sulla strada Ulisse incontra un pastore al quale, controvoglia, racconta le sue avventure, che vengono messe in scena dai musicisti-attori sul palco. Dopo aver visto, vissuto e subìto tanta violenza, non riesce più a farne a meno, e compiendo l’ennesima carneficina, si trova costretto ad abbandonare nuovamente la propria casa e vagare ancora. Gli Dei decidono di perdonargli quest’ultimo atto di violenza offrendogli l’immortalità: Ulisse rifiuta e, sicuro e deciso, decide di restare umano.

Per la prima volta prodotto dal Teatro Piccolo di Milano (in collaborazione con Jolefilm), e per la prima non attore solitario, Paolini porta in scena, tra parole e musica, un Ulisse da lui sfiorato e corteggiato fin dal 2003 al sito archeologico di Carsulae e poi dieci anni più tardi a Milano con la rilettura di Odyssey di Bob Wilson.

Secondo Paolini, dunque, Ulisse è colui che resta umano e si ribella agli dei. Ma chi sono oggi gli dei? Gli dei siamo noi. O almeno quella parte di noi che dispone di scienza, tecnologia, denaro e “gioca” con la vita degli altri.

