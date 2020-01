Hockey Pista, Serie A1: l’uBroker rispetta il pronostico superando al Palaregnani il Montebello 7-5

Continua ad essere completamente colorato di rosa, questo 2020, per l’uBroker Scandiano. Tre vittorie e un pareggio: è il resoconto del nuovo anno, aggiornatosi sabato sera con la vittoria sul Montebello per 7-5. Al PalaRegnani, nella quinta giornata di ritorno, gli uomini di Crudeli hanno comandato il match, dal punto di vista del punteggio, per tutta la sua durata, senza mai dare l’impressione di potersi lasciare sfuggire una vittoria che, con la concomitante sconfitta del Viareggio, vale l’aggancio alla formazione toscana al sesto posto. Buona la prova dei rossoblù, macchiata da qualche pecca sotto forma di parentesi di disattenzione; e ottimo il dato dei cinque giocatori (sui sei impiegati) andati a segno. Non resta che dire avanti tutta.

E’ grazie a una combinazione confezionata dai due uomini più caldi – ultimamente – sotto il profilo realizzativo che l’uBroker sblocca la gara al quinto: assist di Tataranni e steccata vincente di Gelmà Paz. Cinque minuti e Coy libera la sua grande potenza di tiro, unita nella circostanza ad una precisione assoluta: palla all’incrocio e due a zero. Lo spagnolo, al quattordicesimo, impreziosisce la sua prestazione con un grande assist per Festa, che non spreca l’omaggio. Il Montebello avrebbe l’opportunità di rientrare in partita, al tredicesimo – su rigore – ma Fariza manca il bersaglio. Altro pattino, all’undicesimo, e altro rigore per gli ospiti. Stavolta ci prova Galbàs, Verona è bravo a dirgli di no. Il portiere rossoblù tocca anche la conclusione di Peripolli su azione, al ventunesimo, senza però evitare che la pallina caramboli in rete. Partita virtualmente riaperta, ma Ballestero non è d’accordo, e ristabilisce il distacco con un bel diagonale a distanza di cinquanta secondi.

Come troppe volte accaduto in passato, Scandiano apre la ripresa con un gol subìto, quello realizzato da Fariza allo scadere del quinto minuto. Rigore, stavolta per l’uBroker, al settimo. Tataranni non perdona e riporta i suoi a più tre. E’ la serata dei penalty. Ci riprova il Montebello, con Fariza, Verona spettacolare nel ribattere di gambale. Così come è spettacolare Ballestero (è il nono) nel bucare ancora Nicoletti con una saetta perfettamente incrociata. Tutto vanificato da una disattenzione difensiva che consente al Montebello di riaccorciare le distanze con Galbàs. Ma i gol arrivano a pochi secondi uno dall’altro, in questa fase; un tripudio di realizzazioni cui Coy dà il suo contributo con la doppietta personale perfezionata al minuto 9.06. Incredibile quello che accade al ventiduesimo minuto: doppia espulsione nelle fila dei veneti, e appena dopo la mancata trasformazione della punizione di prima da parte di Tataranni il Montebello trova il gol in inferiorità numerica. E non è finita. Sempre in superiorità numerica Scandiano commette il decimo fallo di squadra e Peripolli porta a meno due i suoi, per il 7-5 che non si modificherà più.

Il tabellino

UBROKER HOCKEY SCANDIANO – HOCKEY MONTEBELLO 7-5

Reti 1° tempo: 4.57 Gelmà, 9.01 Coy, 11.02 Festa, 20.31 Peripolli, 21.21 Ballestero.

Reti 2° tempo: 4.58 Fariza, 6.15 rig. Tataranni, 8.23 Ballestero, 8.31 Galbàs, 9.06 Coy, 21.10 Fariza, 23.53 puniz. Peripolli.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Coy Grau, Franchi, Gelmà Paz, Festa, Tataranni, Barbieri, Busani, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

HOCKEY MONTEBELLO: Nicoletti, Galbàs, Bertinato, Peripolli, Fariza, Bolla, Ghirardello, Canesso, Rossi, Lorenzato. Allenatore: De Gerone.

Arbitri: Brambilla e Hyde.

Espulsioni per 2 minuti: nel secondo tempo Galbàs.

Spettatori oltre un centinaio.

Le partite della quinta giornata di ritorno. Sabato 25 gennaio: Follonica-Monza 4-3, Valdagno-Viareggio 4-0, Breganze-Bassano 6-0, Scandiano-Montebello 7-5, Sandrigo-Correggio 2-3, Forte dei Marmi-Sarzana 2-2. Mercoledì 29 gennaio: Lodi-Trissino.

Classifica: Forte dei Marmi 40, Lodi 37, Valdagno 33, Breganze 33, Trissino 32, Viareggio 29, Scandiano 29, Sarzana 24, Follonica 24, Correggio 17, Monza 16, Bassano 15, Montebello 11, Sandrigo 11.

Le partite della sesta giornata di ritorno. Venerdì 31 gennaio: Viareggio-Forte dei Marmi. Sabato 1 febbraio: Monza-Lodi, Bassano-Scandiano, Sarzana-Follonica. Domenica 2 febbraio: Correggio-Valdagno, Trissino-Breganze. Mercoledì 5 febbraio: Montebello-Sandrigo.