‘Instant theatre, Circo Minimo’: Enrico Bertolino venerdì sul palco del Celebrazioni di Bologna

Enrico Bertolino da oltre tre anni si cimenta in una formula teatrale innovativa, ideata insieme a Luca Bottura e portata con successo nei teatri delle principali città italiane, che sarà in scena a Bologna al Teatro Celebrazioni venerdì 31 gennaio alle 21:00. Si tratta dell’Instant theatreÒ, spettacolo in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sulle assi di un palcoscenico.

Quest’anno al titolo dello spettacolo è stato aggiunto il sottotitolo Circo Minimo, a voler rievocare il Circo Massimo capitolino che qui diviene metafora del Parlamento e della scena politica i cui protagonisti si cimentano in acrobazie da circensi esperti.

PREZZI (comprensivi di prevendita): Intero 26,00 € – Ridotto 24,00 € – Under 29 20,00 €

PREVENDITE acquistabili presso la biglietteria del TEATRO CELEBRAZIONI (Via Saragozza 234, Bologna), aperta dal martedì al sabato, (ore 15.00 – 19.00), presso la biglietteria del TEATRO EUROPAUDITORIUM (Piazza Costituzione 4, Bologna), aperta dal lunedì al sabato (ore 15.00 – 19.00), attraverso il circuito TICKETONE, il circuito VIVATICKET, i punti d’ascolto delle Ipercoop, oltre alle prevendite abituali di Bologna e provincia e attraverso il sito www.teatrocelebrazioni.it.

PER INFORMAZIONI: www.teatrocelebrazioni.it | info@teatrocelebrazioni.it | 051.4399123