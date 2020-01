A Cavriago incontri dedicati al Viaggio della Memoria

Sabato 1° febbraio, ore 16.30 al centro cultura Multiplo Cavriago si parlerà dei Viaggi della memoria che si sono svolti in questi ultimi anni, dal 2016 al 2019, perché il ricordo diventi testimonianza. L’incontro è promosso da Anpi Cavriago e Comune di Cavriago con la partecipazione di Istoreco.

Parole, racconti e immagini dei viaggi della memoria e la presentazione del viaggio 2020 saranno al centro dell’incontro a ingresso libero.

Questo appuntamento sarà anticipato da un incontro rivolto in particolare agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Galilei e ai loro genitori, che si terrà mercoledì 29 gennaio alle 20, 30 presso la sala del consiglio (piazza Don Dossetti 1). Nell’occasione verrà presentato il “Viaggio della memoria 2020 – Linz – Mauthausen – Hartheim” organizzato da Anpi Cavriago. In particolare si parlerà degli aspetti organizzativi e, soprattutto, dei suoi aspetti educativi e culturali.

“Questo viaggio, giunto ormai alla sua quinta edizione, si pone come percorso di conoscenza di una parte importante della storia del Novecento ma anche come percorso di crescita per adulti e ragazzi, attraverso la conoscenza diretta dei luoghi della memoria e delle storie che li hanno attraversati. Si rivolge a tutti i cittadini, in particolare agli alunni delle classi terze medie e ai loro genitori”, affermano Massimo Vaccari di Anpi Cavriago e l’assessora alla cultura Martina Zecchetti.