Castelnovo Sotto: c’è tempo fino al 7 marzo per le iscrizioni ai servizi per l’infanzia

Sono aperte fino al 7 marzo le iscrizioni ai servizi dedicati ai bambini tra gli 0 e i 6 anni nel comune di Castelnovo di Sotto.

I Servizi Comunali in cui è possibile prenotarsi sono il nido Intercomunale Gianni Rodari per i bambini dai 9 ai 36 mesi (sede a Poviglio in via Ceci) e la scuola d’infanzia Girasole-Palomar di via Costituzione 18 (Castelnovo di Sotto) per i bambini da 3 a 6 anni. Inoltre fa parte del sistema educativo integrato anche la scuola parrocchiale Villa Gaia, che accoglie i piccoli dai 3 ai 6 anni e la sezione Primavera i bambini dai 24 ai 36 mesi.

Per consentire alle famiglie di conoscere le strutture sono stati organizzati alcuni giorni di visita con accompagnamento delle maestre: martedì 18 febbraio e giovedì 5 marzo, dalle 16:30 alle 18:30, sarà aperto il Nido Rodari; mercoledì 5 febbraio open day alla Girasole-Palomar dalle 17.30 alle 19 e, sabato 29 febbraio, sempre nella stessa struttura, ma dalle 10 alle 11.30, saranno in programma narrazioni e merende: Martedì 25 febbraio visita alla sezione Primavera di Villa Gaia dalle 18 alle 19.30 e, sabato 8 marzo, ancora alla scuola parrocchiale, ma dalle 10 alle 12, spazio a laboratori e merende.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni ai servizi educativi comunali rivolgersi all’Ufficio Scuola in municipio (piazza IV Novembre 1 – 1° piano mezzano), oppure telefonare allo 0522.48573334 (0522.1602088), scrivere a educativo@asp-opuscivium.it e consultare i siti internet www.asp-opuscivium.it e www.comune.castelnovo-di-sotto.re.it.

Per quanto riguarda la sezione Primavera Villa Gaia, rivolgersi all’Ufficio di via Conciliazione 1 a Castelnovo Sotto. Il numero di telefono da comporre è 0522.683697 (Email: villagaiascuolaparr.infanzia@gmail.com).