‘Destinati all’estinzione’, Angelo Pintus a Bologna al Teatro EuropAuditorium

Destinati all’estinzione, 40 repliche, oltre 170.000 biglietti venduti durante la scorsa stagione, torna a in scena con Angelo Pintus, a Bologna al Teatro EuropAuditorium dal 30 gennaio al 2 febbraio (feriali ore 21.00 – domenica ore 16.00).

Lo show racconta, con la brillante ironia che contraddistingue Angelo Pintus, la nostra epoca soffermandosi su chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, su chi guida mentre manda messaggi con il cellulare, su chi vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su Facebook, su chi parcheggia la macchina nel posto riservato ai disabili “tanto sono 5 solo minuti”, su chi festeggia il complemese, su chi dice “ciaone” e su chi fa l’apericena. Soprattutto si focalizza su chi crede che la terra sia piatta e probabilmente si è anche convinto che la colpa sia di Silvio. Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire un ritorno…quello dei dinosauri. Amici miei, che ci piaccia o no, siamo destinati all’estinzione! Negli ultimi quattro anni Angelo Pintus ha confermato di appartenere alla ristretta cerchia di one man show che si sono esibiti in spazi importanti come il Teatro Antico di Taormina e l’Arena di Verona.

