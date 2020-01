Giornata della Memoria 2020 “Cieli di ferro” a Bazzano

Sabato 1 febbraio alle ore 18 in Piazza Garibaldi a Bazzano, in occasione della Giornata della Memoria 2020, il Teatro delle Ariette e Il Collettivo La Notte presentano “Cieli di ferro” una performance su parole di Peter Weiss, Imre Kertész, Charlie Chaplin con il lavoro di Flavio Azolini, Caterina Caravita, Sofia Degli Esposti, Anita Farneti, Giulia Gamberini, Alessandro Memoli, Riccardo Memoli, Benedetta Paganini, Charlotte Parente, Giuseppe Patti, Giuseppe Portale, Giorgia Vivarelli e l’aiuto del Laboratorio di Pratica Teatrale, coordinamento registico Paola Berselli e Stefano Pasquini.

Una Giornata della Memoria necessaria per la quale viene chiesto aiuto a Charlie Chaplin, a Kertész, a Peter Weiss, «per non dimenticare il nostro presente, per non dimenticare che un futuro ci aspetta. Chiediamo aiuto al cinema, alla letteratura e al teatro, per parlare della vita, di quella che vogliamo e di quella che non vogliamo avere».

