In A1 per una notte chiuso il tratto tra l’allacciamento con la A1 Direttissima località Baccheraia e Roncobilaccio

stra notSulla A1 Milano-Napoli Panoramica, nell’ambito del piano di ispezioni delle barriere di sicurezza programmato nel mese di gennaio, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima “Località Baccheraia” e Roncobilaccio, in direzione di Bologna.

In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna, potrà percorrere la A1 Direttissima.

Per raggiungere la A1 Panoramica a monte del tratto chiuso, si consiglia di percorrere la A1 Direttissima verso Bologna, uscire a Badia e rientrare sulla A1 Panoramica, alla stazione autostradale di Pian del Voglio, per proseguire in direzione di Bologna.