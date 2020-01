Ladri a caccia di abbigliamento, colpo notturno a Sant’Ilario d’Enza

Poco dopo mezzanotte di oggi, i Carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato da un istituto di vigilanza, sono intervenuti in via Enrico Fermi a Calerno di Sant’Ilario d’Enza, curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno di un negozio di abbigliamento.

Sul posto gli operanti hanno accertato che ignoti ladri, poco prima, dopo aver infranto la vetrata del negozio, si erano introdotti nei locali asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, numerosi capi d’abbigliamento in corso di inventario. I danni cagionati per la perpetrazione del furto e per la refurtiva sottratta sono in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i Carabinieri di Sant’Ilario d’Enza hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.