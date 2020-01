Presentata la XX Giornata di Raccolta del Farmaco

Questo pomeriggio, la Farmacia Santa Filomena di Corso Duomo a Modena ha ospitato la presentazione della XX edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco, evento reso possibile grazie alla collaborazione tra la sezione modenese della Fondazione Banco Farmaceutico e Federfarma Modena.

Come hanno sottolineato Alessandro Manzotti, vicepresidente di Federfarma Modena, Giuseppe Desco, delegato per Modena e provincia del Banco Farmaceutico Fondazione Onlus, Suor Maddalena e Suor Rosaria, della Congregazione Figlie della Provvidenza per le Sordomute e Giovanni Bigi, presidente dell’associazione Nicodemo odv, in occasione dei 20 anni di Banco Farmaceutico, quest’anno, la Giornata di Raccolta del Farmaco durerà un’intera settimana, dal 4 al 10 febbraio.

L’edizione 2019, in Italia, si è conclusa con la raccolta di 421.904 confezioni di medicinali (pari a un valore di 3.069.595 euro), contro le 15.000 della prima edizione, che si svolse, nel 2000, nella sola provincia di Milano; oltre 4.487 farmacie e 18.744 farmacisti coinvolti, 20.191 volontari e 1.844 enti assistenziali convenzionati che hanno beneficiato dei medicinali. Tutto per aiutare, complessivamente, oltre 468.000 persone in difficoltà economica a curarsi.

E a Modena e provincia?

“Il 2003 è stato il primo anno in cui la nostra città ha aderito al progetto, – ricorda Giuseppe Desco -, iniziando con l’adesione di 11 farmacie e la raccolta di 985 farmaci. Nel 2019, il numero delle farmacie aderenti è salito a 26 e ben 2785 sono stati i farmaci raccolti. Quest’anno, il numero di farmacie aderenti ha raggiunto quota 42 e siamo speranzosi di superare il record di 3586 farmaci raccolti nel 2011. Il numero di enti beneficiari – conclude Desco -, tra i quali ci sono la Congregazione Figlie della Provvidenza per le Sordomute e l’associazione Nicodemo odv, che ringrazio per essere qui con noi oggi, è rimasto, invece, pressoché costante, essendo passato dai 14 del 2003 ai 17 dell’anno scorso, che quest’anno salgono a 18.”

“Siamo lieti – aggiunge Alessandro Manzotti – che l’incessante lavoro in cui ci siamo adoperati per coinvolgere i nostri colleghi stia trovando ampia collaborazione. Grazie – concludono Alessandro Manzotti, Giuseppe Desco, Suor Maddalena e Giovanni Bigi -, grazie ai volontari del Banco Farmaceutico Modena, ai farmacisti e a tutti coloro che condivideranno con noi questa importante iniziativa a sostegno delle fasce più deboli. Grazie per ogni farmaco donato”.

Chi è interessato a partecipare all’attività di volontariato del Banco Farmaceutico durante la giornata di sabato 8 febbraio può scrivere all’indirizzo email: modena@bancofarmaceutico.org