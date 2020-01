Sabato e domenica in piazza Garibaldi torna la Festa del Cioccolato

Bancarelle con i prodotti, laboratori di cioccolato e cake design, laboratori e spettacoli per i più piccoli, la caccia al tesoro: torna sabato 1 e domenica 2 febbraio in piazza Garibaldi a Sassuolo la “Festa del Cioccolato”.

A cura di “Choco Amore”, l’Associazione Nazionale Cioccolatieri, in collaborazione con il comitato Commercianti del Centro Storico ed il patrocinio del Comune di Sassuolo, la terza edizione della manifestazione prenderà il via sabato 1 e proseguirà domenica 2 Febbraio. Piazza Garibaldi ospiterà i Maestri Cioccolatieri provenienti da tutta Italia che aspettano tutti per fare gustare le loro specialità a base di cioccolato artigianale.

Come di consueto faranno da corollario alla manifestazione i laboratori Choco Play e intrattenimento per grandi e piccini.

La principale novità di quest’anno saranno le degustazioni dedicate ai più grandi in collaborazione con Slow Food Sassuolo e Drogheria Roteglia.