Cimice asiatica, il presidente della Provincia, Tomei alla Fieragricola di Verona

«La diffusione della cimice asiatica sta mettendo in ginocchio la nostra agricoltura. Per sconfiggere questo autentico flagello le istituzioni, a partire dalla Regione Emilia Romagna, sono in prima linea. Occorre rafforzare, anche in sede europea, questo impegno per dare una prospettiva a tutto il comparto».

Lo afferma Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, partecipando a Verona, mercoledì 29 gennaio, all’inaugurazione di Fieragricola e alla manifestazione promossa dalla Coldiretti per sensibilizzare enti e istituzioni sul problema della cimice asiatica.

«Da una parte sta proseguendo la ricerca per l’introduzione dell’antagonista – aggiunge Tomei – e dall’altra sono stati attivati diversi strumenti di sostegno agli agricoltori colpiti, soprattutto i coltivatori della pera, una nostra eccellenza che dobbiamo salvaguardare. E’ una sfida che riguarda tutta l’agricoltura europea minacciata dai cambiamenti climatici e dalla diffusone di parassiti finora sconosciuti con gravi conseguenze non solo sul tessuto produttivo ma anche sociale dei nostri territori».