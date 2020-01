Due notti di chiusure sul R13. Aggiornamento per quanto riguarda la A14

Sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova – Tangenziale di Bologna), per lavori di manutenzione, nelle due notti consecutive di mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso, nella carreggiata opposta, verso San Lazzaro.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne dell’uscita della stazione di Cesena nord, che sarà regolarmente aperta nella notte tra il 29 e il 30 gennaio.

Confermate, come da programma, le chiusure dell’uscita della stazione di Cesena nord, per chi proviene da Pescara/Ancona, nelle due notti consecutive di giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, con orario 22:00-6:00.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Cesena o di Forlì.