Elezioni Enasarco: venerdì 31 gennaio un incontro con i candidati emiliano romagnoli a Confesercenti Reggio Emilia

In vista delle prossime elezioni ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio), che si svolgeranno dal 17 al 30 aprile 2020, le tre sigle ANASF (Associazione Nazionale dei Consulenti Finanziari), FEDERAGENTI e FIARC hanno dato vita a una lista unitaria dal nome “Fare presto! e fare bene”. Per presentarla avrà luogo un incontro con i candidati emiliano romagnoli venerdì 31 gennaio, presso l’Aula Magna Cescot nella sede Confesercenti di Reggio Emilia (Via Galliano, 8), a partire dalle ore 14.30.

L’obiettivo della lista – presentata in accordo con le associazioni datoriali rappresentanti delle case mandanti Confesercenti ed Anpit (Associazione nazionale per Industria e il terziario) – è cambiare la governance di Enasarco e garantire ai circa 220.000 agenti, rappresentanti di commercio e consulenti finanziari una pensione ed un’assistenza di qualità. In programma – dopo il saluto del Direttore Regionale Confesercenti Marco Pasi e dei Presidenti Fiarc delle Province di Reggio Emilia, Modena e Parma – gli interventi dei candidati della lista, ovvero Leonardo Fabbri (Fiarc Confesercenti), Giacomo Melandri (Fiarc Confesercenti), Loretto Boggian (Federagenti) e Marco Fiandri (Anasf).

Dopo un question time avranno luogo le conclusioni del Direttore Nazionale Fiarc Fabio D’Onofrio e concluderà l’appuntamento un piccolo rinfresco.

Seguirà, nei prossimi giorni, un secondo appuntamento anche in Romagna.