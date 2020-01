In scadenza i termini per l’iscrizione alle scuole superiori modenesi

Per conoscere le caratteristiche l’offerta formativa delle scuole superiori modenesi è possibile consultare la guida on line della Provincia dove sono illustrati tutti gli indirizzi, le articolazioni e le opportunità di studio dei 32 istituti presenti sul territorio. Uno strumento utile in vista della scadenza, sabato 31 gennaio, del termine delle iscrizioni al prossimo anno scolastico che riguarda oltre 6.500 studenti di terza media.

L’opuscolo, dal titolo “Ho finito le medie, mi piacerebbe fare…”, edizione 2020, è disponibile on line sul sito www.istruzione.provincia.modena.it.

La guida riporta anche i nuovi indirizzi che partiranno il prossimo anno scolastico, approvati di recente dalla Provincia allo scopo di arricchire l’offerta formativa e adeguarla alle esigenze del mercato del lavoro e del territorio, nel rispetto delle peculiarità degli istituti, tra cui l’indirizzo sociosanitario al “Luosi” di Mirandola e al “Cavazzi” di Pavullo, l’indirizzo “Cultura e spettacolo al Venturi” di Modena, lo studio dell’industria metallurgica e metalmeccanica all’istituto “Corni” di Modena e al “Galilei” di Mirandola, mentre a Pievepelago, all’interno dell’istituto “Cavazzi” parte il liceo sportivo degli sport invernali.