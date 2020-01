“Nuovo codice di prevenzione incendi”: oggi workshop presso la Direzione regionale dei vigili del fuoco di Bologna

Nella giornata di oggi, presso il Polo Didattico della Direzione regionale dei vigili del fuoco dell’Emilia Romagna in via Ferrarese, si è svolto un workshop su “Nuovo codice di prevenzione incendi”. Un importante appuntamento per gli addetti ai lavori per approfondire le tematiche relative alla nuova normativa di prevenzione incendi. Hanno partecipato al seminario tecnici e comandanti provinciali dei vigili del fuoco della regione.

L’apertura dei lavori ha visto il Direttore regionale Vvf, ing. Marco Ghimenti, fare il punto della situazione in regione Emilia Romagna evidenziando le criticità nell’applicazione del nuovo codice. L’ing. Michele De Vincentis, neo Direttore della regione Puglia e attuale comandante pro tempore nel capoluogo felsineo, ha illustrato i contenuti e le caratteristiche della nuova normativa.

Si sono susseguiti interventi tecnici, tra questi quello dell’ing. Roberta Lala, che hanno preso in esame le procedure e gli aspetti più pratici del nuovo codice progettazione attività commerciali, autorimesse, edifici scolastici, attività produttive e industriali. Argomenti di forte interesse che spesso e volentieri la cronaca ci porta alla ribalta. Un intenso dibattito ha chiuso la giornata.