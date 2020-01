Furgone distrutto dalle fiamme a Sasso Marconi. Illesi due operai

Intorno alle 6.30, stamane, un furgone che stava percorrendo la SS64, nei pressi della Rupe di Sasso Marconi, l’autista di un furgone adibito a trasporto di materiali edilizi, si è accorto delle fiamme che sprigionavano dal vano motore. Ha accostato e velocemente è sceso e ha fatto scendere l’altra persona che era con lui. I due hanno poi allertato i soccorsi. La chiamata ai Vigili del fuoco è arrivata alle 6:47: sul posto sono intervenuti gli uomini del distaccamento di Zola Predosa. I pompieri hanno spento le fiamme che hanno però distrutto il veicolo e hanno posto in sicurezza lo scenario. Nessun ferito, fortunatamente. Disagi per la viabilità, la statale è rimasta chiusa per le operazioni di spegnimento. Sul posto oltre al 115 anche i carabinieri e la polizia locale di Sasso Marconi.