Migrazioni, diritti e dignità: incontro al Mabic sabato

A Maranello si parla di migrazioni, diritti e dignità. Sabato 1 febbraio alle ore 17 alla Biblioteca Mabic è in programma un incontro promosso dall’Associazione Yawp Passioni in Movimento in collaborazione con Formigine per Mediterranea e con il patrocinio del Comune di Maranello. Intervengono Don Mattia Ferrari, Fausto Gianelli e Giuseppe Morrone. “L’intolleranza e l’indifferenza nei confronti di chi versa in condizioni difficili va contrastata con la conoscenza dei fatti e la forza dell’esempio”, spiegano gli organizzatori. “Lo faremo a partire dalla realtà locale per giungere allo scenario nazionale e internazionale nel quale siamo inseriti”.