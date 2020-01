Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 31 gennaio

Molto nuvoloso o coperto per nubi basse e stratificate in parziale diradamento nelle ore centrali della giornata sulle aree di pianura; possibilità di deboli e sporadiche piogge sul crinale appenninico. Temperature: ancora superiori alla media climatologica. Minime in aumento con valori compresi tra i 4 gradi del settore emiliano occidentale e i 9 gradi del riminese; massime senza variazioni di rilievo sull’Emilia attorno a 10/12 gradi, in lieve calo sulla Romagna con valori prossimi a 12/13 gradi. Venti: deboli in prevalenza occidentali, con qualche rinforzo da sudovest sul crinale appenninico. Mare: poco mosso.

(Arpae)