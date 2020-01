Smog, revocate da domani anche a Carpi le misure emergenziali

Da domani, venerdì 31 gennaio, sono revocate le misure anti-smog in vigore da martedì scorso: infatti dal bollettino odierno dell’ARPAE risulta che i valori dell’inquinamento atmosferico (concentrazione di PM10) sono rientrati nei limiti di legge. Pertanto terminano domani i divieti – riguardanti sia il traffico veicolare sia comportamenti domestici – che per normativa regionale scattano automaticamente quando i dati superano il consentito.

In tema di qualità dell’aria, si ricorda che il 2 febbraio sarà una delle “domeniche ecologiche” stabilite nell’ambito del Piano regionale integrato: dalle 8:30 alle 18:30 sarà pertanto in vigore il divieto di circolazione per tutti i veicoli “pre euro” (a benzina, a gasolio, ciclomotori e motocicli), tutti quelli “euro 1”, nonché tutti i veicoli a gasolio “euro 2” ed “euro 3”.

Queste limitazioni, come sempre, valgono all’interno del perimetro “disegnato” dalle seguenti strade: tangenziale “Bruno Losi”, Provinciale 413, tangenziale “12 Luglio 1944”, vie Griduzza, Cavata, Secchia, Cavale, Lama di Quartirolo, Lama di Quartirolo Interna, Cattani.

Sono invece percorribili e accessibili le strade che delimitano il suddetto perimetro, e i parcheggi prospicienti.