Tratto chiuso venerdì notte in Tangenziale a Bologna. Annullate invece alcune chiusure sul Ramo Verde

Sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di ripristino danni a seguito di un incidente previsti in orario notturno, dalle ore 22:00 di venerdì 31 gennaio alle 6:00 di sabato 1 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 “Borgo Panigale” e lo svincolo 1 “Nuova Bazzanese”, verso Casalecchio di Reno.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Palmiro Togliatti, Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.

***

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), sono state annullate alcune chiusure notturne, previste nelle due notti consecutive di giovedì 30 e venerdì 31 gennaio.

Sarà regolarmente aperto, per chi proviene da Modena, lo svincolo di immissione dalla SS9 Via Emilia sul Ramo Verde, in direzione della Tangenziale di Bologna.

Aperto anche lo svincolo di immissione sulla SS9 Via Emilia, dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, verso Bologna città.