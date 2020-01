“Anna Frank. Una donna negata”: sabato a Fiorano a cura del Circolo Culturale Artemisia

Domani pomeriggio, sabato 1° febbraio 2020, alle ore 17.00, a Fiorano, presso la magnifica location del Centro Culturale Vittorio Veneto, si terrà il secondo appuntamento dedicato al Giorno della Memoria, a cura di Rita Turrini, organizzato dal Circolo Culturale Artemisia con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.

“Anna Frank. Una donna negata” So quello che voglio. Ho uno scopo, un pensiero, ho la fede e l’amore. Permettetemi di essere me stessa e sarò soddisfatta. So che sono una donna, una donna piena di coraggio e di forza d’animo: sono il titolo e il sottotitolo che chiariscono il senso dell’evento scaturito dall’approfondita ricerca storica, letteraria e musicale curata, come sempre egregiamente, dalla Prof.ssa Rita Turrini.

Dalle Leggi di Norimberga ad oggi l’antisemitismo non è mai scomparso, anzi. Dal web, alla stampa, alla strada emergono sempre più, ogni giorno numerosi casi di negazione della Shoah e un crescente rigurgito antisemita.

La vera storia di Anna Frank e le sue parole, forti e concrete, ci aiuteranno a capire meglio un periodo storico e le condizioni e contraddizioni di una ragazzina, diventata donna troppo presto, testarda, introspettiva, intelligente, che non ha mai perso la speranza e “tifava” per un futuro migliore. Un esempio che, ancora oggi, dopo 75 anni, lascia il segno.

Alcune pagine del “Diario di Anna Frank”, selezionate da Rita Turrini, saranno interpretate da Giulia Pigoni, neo eletta consigliere regionale, che ha accettato con piacere lìinvito a partecipare all’evento.

Intermezzi musicali a cura di Elena Montorsi e Valentina Wang della scuola di musica Olinto Pistoni di Sassuolo.

Ingresso libero.