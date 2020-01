Don Martin nuovo parroco di Camposanto e Cadecoppi: domani l’ingresso

Cambia la guida pastorale della parrocchia di Camposanto e Cadecoppi. Don Jorge Fabian Martin è stato nominato dall’arcivescovo Erio Castellucci parroco delle comunità di San Girolamo Dottore in Cadecoppi e San Nicola di Bari in Camposanto. A lui, ad inizio anno pastorale, era già stato affidato l’incarico di collaboratore delle due parrocchie per la Pastorale giovanile. Prenderà il posto di don Valter Tardini, che dopo vent’anni di mandato pastorale a Camposanto e Cadecoppi ha salutato nei giorni scorsi i fedeli, nominato dall’arcivescovo-abate collaboratore pastorale della parrocchia di San Giovanni Battista in Fiorano.

L’ingresso di don Jorge Fabian Martin avverrà domani – sabato 1 febbraio – alle 15 con la Messa alla presenza dell’arcivescovo Erio Castellucci.

Don Jorge Fabian Martin, classe 1964, è stato ordinato presbitero il 12 maggio 2007, poi parroco di Solara dal 2012, cappellano della comunità peruviana di Modena e cappellano dell’ospedale civile Sant’Agostino Estense dal 2018.

Don Valter Tardini, formiginese, nato nel 1938 ed ordinato sacerdote nel 1964, canonico onorario del Capitolo concattedrale di Nonantola, ritorna nella Pedemontana ovest dopo decenni di servizio pastorale in pianura: cappellano a San Felice dal 1964 al 1969, dopo una breve parentesi in città, al Tempio, don Tardini è stato cappellano a Campogalliano e curato alla Sassola dal 1971 al 1979, anno in cui è stato nominato parroco di Bomporto, rimanendovi fino al 1999, quando è stato nominato parroco di Camposanto e Cadecoppi, alle quali si è aggiunta – dal 2002 al 2012 – la vicina Solara.