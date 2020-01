Matteo Camellini da The Voice of Italy sabato sera presso La Casa...

A Castellarano, sabato 1 febbraio dalle ore 17:30 presso La Casa Aperta – (via Celsius 233 – Parco dei Popoli) “Life Music”, special guest Matteo Camellini da The Voice of Italy. Un evento gratuito per tutti i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado, promosso dal Comune di Castellarano e dal Centro giovani di Castellarano.

Entrata libera. È previsto un piccolo rinfresco.