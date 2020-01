We Are Santa: donati 700€ all’Associazione il Cucciolo del Policlinico Sant’Orsola di Bologna

We Are Santa: donati 700€ all’Associazione il Cucciolo del Policlinico Sant’Orsola di...

Si è svolta questa mattina all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna la cerimonia di donazione ufficiale dei 700€ raccolti da We Are Santa, la manifestazione organizzata da UISP in collaborazione con Ciclistica Bitone e CTBS. Lo scorso 22 dicembre oltre 100 iscritti si sono ritrovati per pedalare fino a San Luca e supportare l’Associazione Il Cucciolo, che da anni sostiene l’operato dell’Unità Operativa di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia del Policlinico Sant’Orsola di Bologna

Alla consegna ufficiale erano presenti Franco Magli, Responsabile Ciclismo UISP, Romano Rangoni, Presidente Ciclistica Bitone, Davide Mazzocco, Ciclistica Bitone, Massimo Ballardini, Vicepresidente Ciclistica Bitone e addetto stampa ciclismo UISP Bologna, Gianluca Corradi, Ciclistica CTBS, e Stefano Panbianchi, Presidente CTBS. A ricevere l’assegno per l’Associazione Il Cucciolo era presente la vicepresidente Maddalena Casadio, moglie dell’ex giocatore del Bologna Jonatan Binotto.

We are Santa ha raccolto ulteriori 200€ che sono stati devoluti al Fondo OPLÀ – Lo sport è inclusione, costituito da UISP Bologna e Sportfund Fondazione per lo sport ONLUS allo scopo di favorire la pratica sportiva per i ragazzi disabili attraverso la riduzione dei costi e delle quote di partecipazione. Il fondo Oplà! è l’unico nel vasto panorama della charity rivolta alla disabilità che chiede risorse al mondo dello sport da utilizzare per ridurre le quote di partecipazione alle diverse esperienze motorio-sportive.