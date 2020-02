5° Pinocchio Sugli Sci di Fondo: il risultati della 1ma giornata di gare

Si è svolta oggi alle Piane di Mocogno la 1° giornata di gare del 5° Pinocchio Sugli Sci di Fondo.

Il vento e la fitta pioggerella non hanno fermato i 110 giovani fondisti delle categorie Baby sprint, Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi arrivati da tutta Italia al Centro Fondo Lama Mocogno – Centro Federale FISI per disputare la 5° edizione del Trofeo dedicato al burattino nato dalla penna di Carlo Collodi.

Hanno aperto la giornata gli atleti delle categorie maschili e femminili Ragazzi e Allievi con le prove di qualifica XCX in tecnica libera. A seguire le categorie maschili e femminili Baby Sprint, Baby e Cuccioli hanno disputato una prova di Gimkana in tecnica libera.

A conclusione della prima giornata di gare le cat. Ragazzi e Allievi sono tornate in pista per disputare le Finali XCX.

Il divertimento prosegue dopo le gare nel paese di Lama Mocogno dove atleti, famiglie e tecnici si daranno appuntamento per la tradizionale Cerimonia di Inaugurazione con la sfilata lungo il paese e la premiazioni dei vincitori della giornata (inizio 18.15).

Il 5° Trofeo Pinocchio Sugli Sci di Fondo continua domani con la 2° giornata di gare con tutte le categorie in gara impegnate in una prova mass start in tecnica libera.

Per info e programma completo www.pinocchioscifondo.com