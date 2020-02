Da martedì lavori sui viadotti della Sp 486R

Da martedì 4 febbraio, nell’ambito dell’intervento di ripristino del piano viabile lungo la Sp 486R di Montefiorino, saranno interessati dai lavori anche i viadotti Saltino (lungo 1.732 metri e suddiviso in 48 campate) e Cerredolo (652 metri, 18 campate). Per consentire lo svolgimento in sicurezza, da parte della ditta B.M. Scavi di Cavola di Toano, dei lavori di ripristino dei tratti più deformati della superficie bitumata e di alcuni giunti, tra le 8,30 e le 16,30 si viaggerà con limite di velocità a 30 km/ora e saranno istituiti sensi unici regolati da impianto semaforico o con movieri.