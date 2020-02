Attività antidroga dei Carabinieri sul Cimoncino: una denuncia e tre segnalazioni

Ieri nel tardo pomeriggio i carabinieri di Fanano hanno eseguito un servizio di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti. Durante tale attività, in località Cimoncino è stato identificato e denunciato un 23enne cittadino dell’est Europa domiciliato in Umbria, sorpreso mentre cedeva una pasticca di extasy e ad altri giovani. Nel corso della medesima attività antidroga, un ventunenne rumeno, un quarantunenne sassolese ed un ventunenne modenese, sono stati segnalati amministrativamente alla prefettura poiché detenevano, per uso personale, cocaina e marijuana.