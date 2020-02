Cade sulle piste a Passo del lupo: studentessa bolognese soccorsa dai carabinieri

Ieri intorno alle 13:00, a Fanano in località Passo del lupo, personale dell’Arma in servizio sulle piste da sci è intervenuto in soccorso di una studentessa bolognese diciottenne che, cadendo durante l’attività sciistica, ha riportato una frattura al gomito sinistro è un trauma cranico commotivo. La giovane è stata successivamente trasportata con elisoccorso presso l’ospedale Baggiovara di Modena.