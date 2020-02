Castel Maggiore: quattro cani rinchiusi da ore nel cassone di un furgone, liberati dai Vigili del fuoco

E’ successo ieri poco dopo le 13:00 quando, su richiesta dei Carabinieri allertati da alcuni passanti, i Vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi di un Centro Commerciale di Castel Maggiore dove, in un parcheggio di via Pio la Torre n.1, alcuni cani – poi risultati quattro – erano chiusi all’interno di un furgoncino.

I quattro animali, di taglia media, sono stati trovati in due gabbie nel cassone di un Fiat Doblò. I carabinieri hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco in quanto i cani erano rinchiusi nel furgoncino da diverse ore ed il proprietario dell’autoveicolo non risultava rintracciabile.

Sul posto, oltre a carabinieri e vigili del fuoco, anche la veterinaria dell’Ausl di Bologna che ha visitato i cani trovandoli, comunque, in buone condizioni di salute.