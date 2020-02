Questa notte i carabinieri della stazione di Maranello, nel corso di servizio esterno di controllo del territorio in via Giardini, hanno identificato e deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica un cittadino marocchino 35enne residente nel reggiano. L’uomo aveva un tasso alcolico di 0,87 g/litro.