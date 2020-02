La violenza psicologica e fisica nei rapporti sentimentali al centro di un incontro di Unimore

I gravi disturbi della personalità e la forte interferenza tra tali disturbi e le relazioni individuali, di coppia, di gruppo e sociali, sono il tema centrale dell’incontro che inaugura il VII Ciclo di Seminari dedicato all’approfondimento della Psicopatologia, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Psichiatria e dal Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica e di Unimore.

“La violenza psicologica e fisica nei rapporti sentimentali. Analisi di alcune figure abusanti” è il titolo dell’incontro che porterà nuovamente a Modena il dottor Paolo Cianconi, Psichiatra-Psicoterapeuta, Antropologo, PhD dell’Università Cattolica di Roma, che concentrerà il suo approfondimento su tematiche di forte taglio psicopatologico-clinico, ma anche di grande rilievo sociale e si focalizzerà in particolare sul tema delle relazioni di coppia e le possibili dinamiche di abuso e violenza.

Il seminario, che si terrà martedì 4 febbraio 2020 alle ore 13.45 presso l’Aula Magna del Centro didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Largo del Pozzo, 71) a Modena, è rivolto a medici in formazione specialistica in Psichiatria, Neuropsichiatria infantile, Neurologia, Psichiatri, Psicologi clinici, Neurologi, Dottorandi in Neuroscienze, Neurofisiologi, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Assistenti Sociali, Educatori professionali, studenti dei corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia e di altri corsi di Laurea.

Responsabili scientifici: prof. Gian Maria Galeazzi, prof.ssa Silvia Ferrari, dott.ssa Maria Moscara, UO Universitaria Salute Mentale Adulti, AUSL di Modena – Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, Unimore.

Il seminario non è accreditato come evento ECM – sarà tuttavia disponibile per i partecipanti un attestato, mentre è accreditato come ADE per gli studenti di tutti i Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia. L’Iscrizione gratuita e obbligatoria, inviando una mail a silvia.ferrari@unimore.it