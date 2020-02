Fiammata esce dalla canna fumaria, paura in via Indipendenza a Bologna

Ieri sera gli inquilini del civico 21 di via Indipendenza, vedendo delle fiamme uscire dalla canna fumaria della vicina pizzeria, si sono allarmati e hanno chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco dal Carlo Fava con due squadre e autoscala e dalla centrale con un’altra squadra. I pompieri si sono recati sul tetto per ispezionare lo stato della struttura. Hanno raffreddato la canna fumaria e messo in sicurezza lo scenario. Nessuna conseguenza per gli abitanti di via Indipendenza 21.