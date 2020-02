Abbandonavano rifiuti speciali nei cassonetti in piena notte, denunciati a Bologna

In piena notte, abbandonavano rifiuti speciali nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, ma grazie a una segnalazione di Hera, sono stati individuati e denunciati dalla Polizia Locale. È successo nei giorni scorsi in via della Pietra, al quartiere Borgo Panigale-Reno. Allertata da Hera, la Polizia Locale ha inviato sul posto un ufficiale e una pattuglia di agenti. Intenti a scaricare da un furgone dei sacchi di plastica contenenti rifiuti speciali derivanti dalla lavorazione artigianale di prodotti tessili, c’erano due cinquantenni.

Dopo un breve accertamento, gli agenti hanno trovato nove sacchi, dal peso di circa 30 chili l’uno, già collocati all’interno dei cassonetti nelle vicine vie Trilussa, del Fagiolo e appunto della Pietra, oltre ad altri sette sacchi ancora presenti sul furgone. I due cinquantenni sono stati identificati e denunciati per trasporto e deposito non autorizzato di rifiuti speciali, e il furgone sequestrato penalmente.