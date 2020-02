Domenica all’Auditorium Bertoli “Fantasia e Sentimento” con musiche di Schubert e Schumann

“Fantasia e Sentimento” è il titolo del prossimo concerto organizzato dal Circolo ricreativo e culturale ‘Amici della Lirica’ di Sassuolo per domenica 9 febbraio alle 17:00 presso l’Auditorium Bertoli di via Pia. Un momento musicale sospeso tra il canto lieve di Schubert e la struggente melodia schumanniana in un gioco di riflessi tra la voce e il pianoforte.

Lezione-concerto a cura della pianista Letizia Venturi e del soprano Valentina Medici. Per l’occasione saranno presentati alcuni dipinti opera del pittore Nello Medici.

Entrata libera fino ad esaurimento posti disponibili.