Torna il carnevale di Marzabotto: un ricordo speciale per Daiana, volontaria che non c’è più

La proloco di Marzabotto e il gruppo “Volontari Carnevale” organizza per domenica 9 febbraio il Carnevale di Marzabotto. Il ritrovo è previsto alle 14 presso il parcheggio della stazione ferroviaria della cittadina. La sfilata prenderà il via per le vie del paese a partire dalle 14,30. Non mancherà poi uno stand gastronomico e lo spazio alla musica con i dj Scintilla e Carlito&Cecy.

L’edizione di quest’anno assume un carattere particolare: il gruppo volontari infatti ha rinnovato il suo impegno per tutti i bambini del paese ma anche per ricordare Daiana Marchioni, una delle volontarie venute a mancare improvvisamente lo scorso anno.

Se il Gruppo Volontari Carnevale ha deciso di rinnovare il suo impegno per questa splendida festa lo ha fatto per i bambini del paese, certo, ma anche, e soprattutto, per ricordare Daiana. «Daiana è stata mente e cuore del gruppo, il punto di partenza, “fondatrice” dell’entusiasmo contagioso del fare festa che ci ha portato alla realizzazione del Carnevale nel 2018, poi nel 2019 ed, infine, nel 2020» scrivono i suoi amici volontari. «Sue le idee, sua la passione, sua la determinazione nel far tornare sentita ed apprezzata questa bella festa. Con lei stretta nel cuore, abbiamo realizzato i carri che sfileranno tra qualche giorno a Marzabotto, e, per lei, cercheremo di far vivere ai bambini e a tutti quelli che parteciperanno, una giornata meravigliosa! Perché, con la frase di Gianni Rodari che Daiana amava ripetere spesso, “se siamo tanti, si fa allegria!».

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Marzabotto e gode della preziosa collaborazione di Pro Loco di Sasso Marconi e C.S.I. Sfileranno infatti quattro carri allegorici, di cui due provenienti da Sasso Marconi. In caso di maltempo la festa sarà rinviata a domenica 1° marzo.