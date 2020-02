Inaugurata la Materna Coccapani

Questa mattina, sabato 8 febbraio 2020, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della scuola dell’infanzia paritaria Luigi Coccapani, al termine dei lavori svolti nella struttura, con una spesa superiore a 700.000 euro, 250.000 dei quali di contributo del Comune, 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena ed altri 100.000 da imprese e cittadini.

Servono perciò altri contributi per coprire la spesa complessiva, resasi necessaria per adeguare staticamente la struttura, migliorando il livello sismico e le prestazioni energetiche, per creare nuovi spazi e per restaurare, risanandoli, gli spazi. L’intervento ha consentito di realizzare un dormitorio più grande, un laboratorio, uno spazio aula insegnanti, un ufficio, uno spogliatoio, un bagno adulti e uno disabili. Sono state ridisegnate la cucina, la dispensa e la zona lavaggio, sono stati ristrutturati tutti i bagni, sostituiti gli infissi e realizzate nuove uscite di sicurezza.

Sono intervenuti il presidente della Fondazione Asilo Infantile Casa di Riposo Luigi Coccapani Don Antonio Lumare, parroco di Fiorano; il sindaco Francesco Tosi; Don Alberto Zironi in rappresentanza della Fisma a livello interdiocesano; il vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena Matteo Tiezzi; i rappresentanti della diocesi e del Comune di Fiorano Modenese nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Coccapani Patrizia Nizzoli e Alessando Reginato, i responsabili pedagogici e della direzione della scuola. In sala erano presenti diversi imprenditori che hanno contribuito a sostenere i lavori svolti, rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, sacerdoti e tanti Fioranesi che sono cresciuti fra queste mura.