Alle 18:44 i vigili del fuoco del distaccamento imolese sono intervenuti con due squadre e due mezzi via Beccara 5, in località San Martino Pedriolo nel comune di Casalfiumanese, per un incendio che ha interessato una rimessa con materiali vari all’interno. I pompieri hanno spento l’incendio e messo in sicurezza lo scenario. Nessun ferito. Sul posto anche i carabinieri di Casalfiumanese.