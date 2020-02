Scandiano: assalto a Bancomat con esplosione

Poco dopo le 4,00 di oggi 8 febbraio 2020 i carabinieri della tenenza di Scandiano unitamente ai colleghi della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia sono intervenuti in via della Rocca del comune di Scandiano dove ignoti ladri hanno fatto esplodere il bancomat della Banca di Desio.

Giunti sul posto i carabinieri avevano modo di accertare che i malviventi, poco prima, utilizzando dell’esplosivo innescato con un contatto elettrico facevano esplodere il bancomat prelevando il contante, in corso di quantificazione, ¬†riposto all’interno della casetta metallica. Quindi si dileguavano a bordo di un’autovettura. In corso di quantificazione anche i danni alla filiale che peraltro hanno visto anche l’intervento dei vigili del fuoco per le verifiche sui danni strutturali. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della tenenza di Scandiano che stanno lavorando unitamente ai colleghi della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia coordinati dalla Procura reggiana che ha aperto un inchiesta.