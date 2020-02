Auto fuori strada a Budrio: quattro feriti

Alle ore 23:30 la sala operativa 115 è stata allertata dal 118 per incidente stradale, nel territorio di Budrio presso il cimitero Pieve. Un veicolo con quattro persone all’interno è finito nel canale Fossano. Sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento di Budrio e, dalla Centrale, un’altra squadra insieme all’autogrù. Le squadre hanno operato per estrarre le persone dal veicolo con divaricatore e cesoie idrauliche. Vista la profondità del canale, l’autovettura è stata rimessa in strada sollevandola con l’autogrù. Chiusa la viabilità durante le operazioni di recupero. Sul posto, oltre a 115 e 118 con 3 ambulanze ed elisoccorso, i carabinieri di Molinella.