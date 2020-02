Calcio, il Sassuolo vince anche al Mazza (1-2)

Secondo successo consecutivo per il Sassuolo. Allo Stadio Mazza di Ferrara, nell’anticipo delle 12.30 della 23esima giornata di Serie A TIM, i neroverdi di mister De Zerbi rimontano e battono la Spal 1-2. I padroni di casa sfruttano una palla inattiva e vanno in vantaggio al 24′ con Bonifazi di testa. Nella ripresa, al 65′, Caputo realizza il rigore ed è pareggio per il Sassuolo. E’ poi Boga di testa a portare in vantaggio i neroverdi al ’90 (1-2).

IL TABELLINO

Sassuolo-Spal 1-2

Marcatori: 24′ Bonifazi (SP), 65′ rig. Caputo (SA), 90′ Boga (SA)

SPAL: Berisha; Bonifazi, Vicari, Tomovic; Strefezza, Dabo (42′ Murgia), Missiroli, Castro (59′ Valoti), Reca; Di Francesco (85′ Valdifiori), Petagna.

A disp: Thiam, Letica, Cionek, Felipe, Zukanovic, Salamon, Fares, Tunjov, Floccari.

All. Leonardo Semplici

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore (46′ Defrel), Boga; Caputo (92′ Magnani).

A disp: Pegolo, Marlon, Rogerio, Muldur, Peluso, Bourabia, Magnanelli, Djuricic, Raspadori, Haraslin.

All. Roberto De Zerbi

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Assistenti: Tolfo di Pordenone – Di Gioia di Modena

Quarto Ufficiale: Prontera di Bologna

VAR: Di Paolo di Avezzano – Mondin di Treviso

Ammoniti Dabo (SP), Obiang (SA), Locatelli (SA), Kyriakopoulos (SA), Strefezza (SP), Consigli (SA)